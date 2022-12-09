Сварочные работы назвали причиной пожара в гипермаркете OBI

Причиной пожара в гипермаркете OBI в Химках стали сварочные работы. Об этом 9 декабря сообщили в экстренных службах.

«Обстоятельства возникновения пожара установлены. Он начался в пристройке к OBI, которая была на реконструкции, во время сварочных работ. Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь», — сообщили в экстренных службах ТАСС.

Ранее сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. Также СМИ, ссылаясь на экстренные службы, информировали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание.

Возгорание произошло ранее в этот день. Площадь пожара составляла 18 тыс. кв. м. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м.

Также в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Отмечалось, что информации об объекте, который мог сдетонировать, пока нет. Однако известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами. Сообщается, что из здания OBI доносятся негромкие хлопки, напоминающие взрывающиеся бутылки или банки.

Один человек погиб.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром.