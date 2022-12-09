Британцы рассказали о чувстве стыда из-за проблем с беженцами

Энтузиазм жителей Великобритании в отношении украинских беженцев сменился чувством стыда из-за желания вернуться к привычным условиям. Об этом 7 декабря рассказала журналистка Дженни Мюррей в статье для Daily Mail.

Она пообщалась с участниками правительственной программы «Дома для Украины» — многие признались, что помогать становится всё сложнее. На фоне роста цен британцы столкнулись невозможностью обеспечить безвозмездное проживание для своих гостей. Помимо этого, выяснилось, что значительной части беженцев нужна не только крыша над головой, но профессиональная психологическая помощь.

Накапливающийся стресс и финансовые проблемы приводят к конфликтам местных жителей и приезжих. Вместе с тем, даже если кто-то из украинцев решит обеспечивать себя самостоятельно, он рискует оказаться в бюрократическом тупике из-за сложностей при оформлении документов, отсутствия гарантов платежеспособности и многих других факторов. Результат удручающий: число бездомных среди перемещенных граждан Украины стремительно растет, в такой ситуации многие решают вернуться в родную страну, невзирая на риски.

Ранее, 5 декабря, газета The Times сообщила, что число беженцев с Украины, оставшихся бездомными после прибытия в Великобританию, увеличилось почти на 30%. Правительство обсуждает возможность платить вдвое больше принимающим семьям. По данным издания, такая ситуация произошла из-за того, что британцы прекратили оказывать поддержку тем, кто решил уехать с Украины.

До этого, 24 ноября, сообщалось, что беженцы с Украины сталкиваются с дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые намеренно отказывают им в жилье. Украинская беженка, прибывшая в Великобританию еще в феврале, удивилась перемене в негативную сторону в отношении местных жителей к украинцам.

По подсчетам управления верховного комиссара ООН, после 24 февраля в Европу прибыло 7 832 493 беженца. В общей сложности территорию Украины покинули 16 087 565 жителей, однако 8 309 718 человек в тот же период пересекли границу в обратном направлении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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