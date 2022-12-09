В Британии число умерших от стрептококковой инфекции детей выросло до 15

Число детей, умерших от стрептококковой инфекции (группа А) в Великобритании, увеличилось до 15. Об этом говорится в отчете агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), опубликованном 8 декабря.

Отмечается, что 13 детей умерли от инфекции в Англии, еще двое в Уэльсе и Северной Ирландии. Всего же в Англии в настоящий момент число жертв стрептококковой инфекции составляет 60 человек.

Бактерии стрептококка группы А (GAS) могут вызывать множество инфекций, начиная от легких заболеваний вроде скарлатины и заканчивая смертельными, однако серьезные осложнения и смертельные исходы случаются редко.

Всего же с сентября по начало декабря в Великобритании зафиксировали 6,6 тыс. случаев скарлатины. Для сравнения, в «высокий сезон» 2017–2018 годов таких случаев было 2,5 тыс.

В UKHSA отметили, что за указанный период этого года было зарегистрировано 85 случаев инвазивной формы стрептококка (iGAS) у детей в возрасте от одного до четырех лет. В 2017–2018 годах за весь период у этой группы было 194 случая iGAS.

Ранее в этот день жители Великобритании призвали власти закрыть школы на карантин в связи со вспышкой стрептококковой инфекции среди детей. По мнению родителей, карантин необходимо продержать до конца рождественских праздников. Также некоторые пожаловались на нехватку лекарств в местных аптеках.

2 декабря сообщалось, что из-за стрептококковой инфекции в Великобритании умерли шесть детей младше 10 лет. Из-за высокого спроса, вызванного ростом сезонных заболеваний, в аптеках стал наблюдаться дефицит антибиотиков.

В последний раз активное распространение инфекции было отмечено в сезоне 2017–2018 годов, тогда за аналогичный период было зафиксировано четыре смерти, сообщает агентство по здравоохранению Великобритании.