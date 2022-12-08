Британцы призвали закрыть школы на карантин из-за стрептококковой инфекции у детей
Жители Великобритании призвали закрыть школы на карантин из-за вспышки стрептококковой инфекции у детей. Об этом 8 декабря сообщил телеканал Sky News.
«Я был обеспокоен, получив из школы письмо, в котором говорится о случае стрептококковой инфекции. Следует подумать, вести детей в школу или нет. Я бы сказал, нужно закрыть школу до конца рождественских праздников», — рассказал один из родителей.
Мать одной из девочек пожаловалась на нехватку лекарств в аптеках. Необходимый ее ребенку препарат ей удалось найти только с третьей попытки.
2 декабря сообщалось, что из-за стрептококковой инфекции в Великобритании умерли шесть детей младше десяти лет. Из-за высокого спроса, вызванного ростом сезонных заболеваний, в аптеках стал наблюдаться дефицит антибиотиков.
В последний раз активное распространение инфекции было отмечено в сезоне 2017–2018 годов, тогда за аналогичный период было зафиксировано четыре смерти, сообщает агентство по здравоохранению Великобритании.