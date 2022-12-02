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Шесть детей в Великобритании умерли за неделю из-за стрептококковой инфекции

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ray Tang
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В Великобритании шестеро детей умерло из-за стрептококковой инфекции (группы А). Об этом сообщает в пятницу, 2 декабря, телеканал Sky News со ссылкой на данные агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

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«Было зарегистрировано пять смертей в течение семи дней после постановки диагноза инвазивного стрептококка группы А у детей в возрасте до 10 лет в Англии. Ребенок в возрасте до 10 лет также умер в Уэльсе после заражения инфекцией», — приводит издание сводку агентства.

Сообщается, что бактерии стрептококка группы А могут вызывать множество инфекций, начиная от легких заболеваний и заканчивая смертельными, однако серьезные осложнения и смертельные исходы случаются редко.

В последний раз активное распространение СГА-инфекции было отмечено в сезоне 2017-2018 годов, тогда за аналогичный период было зафиксировано четыре смерти, сообщает UKHSA.

28 ноября сообщалось, у 11 сотрудников склада маркетплейса Ozon в подмосковной Истре, был выявлен менингит. Они были госпитализированы. Еще 15 работников были госпитализированы с признаками ОРВИ. 30 ноября вспышка была локализована.

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