Мурашко заявил о локализации в Подмосковье вспышки инфекционного менингита

Вспышка инфекционного менингита локализована в Московской области. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в пятницу, 2 декабря.

По словам главы Минздрава, ситуация купирована, передает RT.

Накануне в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Подмосковье специалистам удалось локализовать очаги менингита.

В ведомстве рассказали, что вспышка менингококковой инфекции была зафиксирована в Истре. Всего было выявлено пять очагов менингита среди работников склада Ozon, где они проживали и работали.

До получения результатов лабораторного анализа незамедлительно были предприняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания.

В пресс-службе добавили, что в очагах инфекции продолжается проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе дезинфекционных.

Представитель компании подтвердила, что среди сотрудников выявили несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией, но о массовой заболеваемости, по ее словам, речи не идет.

30 ноября в посольстве Белоруссии в РФ сообщили о госпитализации 12 граждан республики. У всех было подозрение на менингит, передает НСН. Состояние восьми человек оценивается как среднетяжелое, одного — как тяжелое. Двое оказались здоровы. По неподтвержденным данным, один человек скончался, пишет «Москва 24».

Ранее, 28 ноября, менингит был выявлен у 11 сотрудников склада маркетплейса Ozon в подмосковной Истре. Они были госпитализированы. Еще 15 работников были госпитализированы с признаками ОРВИ.

Менингит представляет собой воспаление мозговых оболочек, которое может возникать при разных вирусных, бактериальных заболеваниях, таких как свинка, туберкулез, менингококковая инфекция.