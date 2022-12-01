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В Подмосковье локализовали очаги менингита

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Bbc
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В Московской области специалистам удалось локализовать очаги менингита. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В ведомстве рассказали, что вспышка менингококковой инфекции была зафиксирована в Истре. Всего было выявлено пять очагов менингита среди работников склада Ozon, где они проживали и работали.

До получения результатов лабораторного анализа незамедлительно были предприняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания, уточняет агентство городских новостей «Москва».

«Более 1,5 тыс. граждан различных возрастов и национальностей, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, имели риск заражения из-за возможного контактирования. Все они были взяты под контроль специалистов», — приводит телеканал «360» сообщение регионального управления Роспотребнадзора.

В пресс-службе добавили, что в очагах инфекции продолжается проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе дезинфекционных.

Склад продолжает работу, уточняет НСН.

Родственники работников подмосковного склада Ozon в понедельник, 28 ноября, заявили о более чем 30 заболевших. Сотрудники продолжали выходить на смены, приняв головные боли и кашель за симптомы простуды. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль, уточняет RT.

Представитель компании подтвердила, что среди сотрудников выявили несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией, но о массовой заболеваемости, по ее словам, речи не идет.

Ранее, 30 ноября, в посольстве Белоруссии в РФ сообщили о госпитализации 12 граждан республики. У всех было подозрение на менингит, пишет НСН. Состояние восьми человек оценивается как среднетяжелое, одного — как тяжелое. Двое оказались здоровы. По неподтвержденным данным, один человек скончался, пишет «Москва 24».

Тем же днем завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров рассказал РИАМО, что для защиты от менингита следует соблюдать гигиену рук, использовать защитные маски и перчатки, а также вести правильный образ жизни, важен также здоровый и полноценный сон. Кроме того, специалист напомнил о существовании прививки от менингококковой инфекции.

Менингит представляет собой воспаление мозговых оболочек, которое может возникать при разных вирусных, бактериальных заболеваниях, таких как свинка, туберкулез, менингококковая инфекция.

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