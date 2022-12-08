Павел Басинский стал лауреатом премии «Большая книга»

Писатель и литературовед Павел Басинский стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга». Об этом 8 декабря она сообщила на своем сайте.

Басинский удостоен первой премии за роман «Подлинная история Анны Карениной». В 2010 году он также одержал победу за исследование «Лев Толстой. Бегство из рая».

Второе место занял писатель Алексей Варламов за произведение «Имя Розанова». Третьим стал Сергей Беляков за роман «Парижские мальчики в сталинской Москве».

6 декабря было объявлено, что начался сбор заявок на получение Национальной премии интернет-контента. Он продлится до 30 декабря. Церемония вручения состоится весной 2023 года. Финалистов выберет экспертный совет, а победителей — жюри.