Национальная премия интернет-контента начала сбор заявок

Весной 2023 года состоится церемония вручения национальной премии интернет-контента — главной индустриальной награды для создателей социально значимого контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ).

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 6 декабря, сбор заявок уже открыт и продлится до 30 декабря 2022. Номинантов традиционно выдвинут лидеры медиаотрасли: продюсеры, руководители онлайн-платформ, телеканалов и крупных студий, представители креативных агентств и другие профессионалы индустрии.

Награда отметит социально ориентированные проекты разных форматов в 36 номинациях. В новом году появятся новые категории. Наряду с такими традиционными номинациями, как «Лучший сериал», «Лучший художественный фильм», «Лучший блог», «Дебют года», будут отмечены лучший проект в вертикальном формате, лучший Telegram-канал, лучший вирусный контент, лучший анимационный проект, лучший музыкальный трек и музыкальный клип, а также лучший спецпроект интернет-СМИ.

Финалистов выберет экспертный совет, а победителей — жюри.

«Проекты, которые транслируют добро и созидательные смыслы, часто теряются на фоне агрессивного или просто развлекательного контента, который сделан ярко и привлекательно для аудитории. Наша задача — выделять и поощрять авторов, которые могут совместить созидательный посыл с качеством сценария, картинки, упаковки, чтобы зрителям было интересно и легко смотреть этот контент и взаимодействовать с ним, а после просмотра захотелось менять себя и мир к лучшему. Премия профессиональная и предполагает наличие сильных проектов даже в лонг-листе — поэтому мы установили входной фильтр в виде отраслевых лидеров, которые и предлагают кандидатов на основе своего профессионального взгляда и опыта», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в 2022 году.