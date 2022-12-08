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Генсек ВФВ рассказал о компенсации России за отмену ЧМ по волейболу

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко прокомментировал в четверг, 8 декабря, информацию о том, что России отказались выплачивать $20 млн компенсации за отмену чемпионата мира по волейболу.

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Ранее в этот день Яременко заявил, что Международная федерация волейбола (FIVB) не выплатит компенсацию России за отмену мужского чемпионата мира — 2022, сообщается на сайте kp.ru. России должны были вернуть $20 млн, что соответствует половине заявочного взноса.

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября, передает RT.

По словам генсека ВФВ, процесс идет уже несколько месяцев и, вероятно, будет продолжаться не один год.

«Вы же знаете, как эти дела рассматриваются. Мы с начала марта уже в процессе находимся. Такой даты, в которую будет всё решено, пока нет и не видно», — сказал Яременко в беседе с телеканалом «Звезда».

Яременко уточнил, что этот вопрос будет рассматриваться в нескольких организациях и инстанциях. Он добавил, что это большая и кропотливая работа, когда важно не просто потребовать какую-то сумму компенсации, но и мотивировать ее.

27 октября стало известно, что мужская и женская сборные России по волейболу отстранены от участия в квалификации на летние Игры-2024 в Париже, передает НСН.

В тот же день российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова выразила надежду на то, что ближе к началу соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) изменит свое решение, сообщает телеканал «360».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о подготовке серии мероприятий для российских спортсменов в ответ на отстранение их от участия в международных соревнованиях.

МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОКа последовала FIVB и отстранила от международных турниров сборные и клубы из РФ и Белоруссии.

В апреле президент России Владимир Путин предложил альтернативу отмененным в РФ турнирам. Путин предложил восполнить международные соревнования отечественными состязаниями, в которых будет обеспечено участие зарубежных атлетов, и поручил правительству разработку перечня новых спортивных форматов.

Он объяснил важность подобной меры необходимостью сохранения «соревновательной активности спортсменов» в условиях давления, «с которым сталкиваются Россия и ее граждане».

В марте министр спорта Олег Матыцин заявил, что санкции против российского спорта являются неадекватными и политизированными.

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