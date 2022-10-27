Волейболистка Гамова прокомментировала недопуск россиян на квалификацию ОИ-2024

Российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова прокомментировала в четверг, 27 октября, новость об отстранении российских спортсменов от квалификации Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Спортсменка выразила надежду, что ближе к началу соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) изменит свое решение.

«Ничего хорошего в том, что мы отлучены от международных соревнований, нет — именно для роста и развития волейбола. Что касается отстранения, то я буду надеяться, что до 2024 года ситуация изменится и мы все-таки будем допущены», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее в этот день стало известно, что мужская и женская сборные России по волейболу отстранены от участия в квалификации на летние Игры-2024 в Париже, сообщает телеканал «360».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о подготовке серии мероприятий для российских спортсменов в ответ на отстранение их от участия в международных соревнованиях, пишет Life.Ru.

МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОК последовала FIVB и отстранила от международных турниров сборные и клубы из РФ и Белоруссии.

В апреле президент России Владимир Путин предложил альтернативу отмененным в РФ турнирам. Путин предложил восполнить международные соревнования отечественными состязаниями, в которых будет обеспечено участие зарубежных атлетов, и поручил правительству разработку перечня новых спортивных форматов.

Он объяснил важность подобной меры необходимостью сохранения «соревновательной активности спортсменов» в условиях давления, «с которым сталкиваются Россия и ее граждане».

В сентябре министр спорта Олег Матыцин рассказал «Известиями», о том, что сейчас министерством рассматриваются новые форматы — с привлечением участников из стран БРИКС, ШОС. Будет сохраняться тесное взаимодействие в рамках СНГ.

Матыцин добавил, что подобные мероприятия нужны для того, чтобы обеспечить соревновательность и материальную заинтересованность, в том числе заинтересованность в плане присвоения спортсменам званий и разрядов по итогам российских соревнований.