Во Франции заявили о выгоде США от украинского конфликта

США выигрывают от конфликта на Украине, так как цены на газ и электричество в стране остаются стабильными в отличие от Европы, где их стоимость, напротив, значительно возросла. Всё это серьезно сказывается на конкурентоспособности европейских производителей и дает преимущество американскому рынку. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё.

«Мы наблюдаем снижение темпов производства. Для части предприятий стоимость производства выросла в 4–6 раз. Они либо поднимут цены и более не будут конкурентоспособными, либо они будут нерентабельны. Я этого боюсь. Существует риск того, что предприятия уйдут в США или в Азию, потому что цена на электричество локальна, а цена на нефть устанавливается на мировом уровне», — сказал он в эфире радиостанции RMC.

Как пояснил Ру де Безьё, когда стоимость нефти росла, она росла одинаково для всех, и это не создавало проблем конкуренции. При этом цена на электричество растет только в Европе, а США активно разрабатывают сланцевый газ, что делает цены на газ и нефть на их рынке конкурентыми, заметил он.

Глава союза считает, что Европе нужны меры по поддержке бизнеса, аналогичные принятому в США закону о снижении инфляции (IRA).

Ранее, 4 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заметил, что нынешняя администрация США и лично президент страны Джо Байден «очень привязаны к Европе», однако в отношениях Старого и Нового Света существует рассинхронизация. Как объяснил глава государства, причина этого заключается в ценах на электроэнергию, так как Европа в данной ситуации является покупателем газа и нефти, а США — ее производителем. Макрон также заметил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине «во имя одних и тех же принципов». Однако цена, которую они за это платят, неодинакова по обе стороны Атлантики.

Тогда же председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за закона о снижении инфляции (IRA). Ланге добавил, что Евросоюзу, в свою очередь, необходимо усилить поддержку своей промышленности, а также проверить, возможно ли снизить цены на электроэнергию для нее. Он подчеркнул, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.