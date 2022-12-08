Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области
Армия
Минобороны сообщило о наступлении армии РФ на краснолиманском направлении
Мир
Захарова рассказала о планах США подогревать бои на Украине до конца 2025 года
Экономика
Минфин заявил о готовности вдвое нарастить мощности аффинажных заводов
Армия
Путин назвал героями всех бойцов на передовой
Мир
Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал Зеленского опасным диктатором
Туризм
Почти 14 млн туристов посетили Москву с января по сентябрь
Мир
Песков указал на фактическое поощрение Берлином атак Киева по территории РФ
Мир
Захарова назвала заявкой на трибунал признание Меркель о Минских соглашениях
Мир
Силуанов заявил о подготовке Москвой ответных мер на потолок цен на нефть
Мир
В Кремле заявили о существующих рисках терактов в Крыму со стороны Украины
Культура
Netflix выпустил документальный сериал о принце Гарри и Меган Маркл
Сюжет:

В Госдуме указали на лицемерие Зеленского после прогноза об окончании конфликта

Депутат Белик: Зеленский лицемерно прогнозирует окончание конфликта, однако делает всё для его затягивания
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский лидер Владимир Зеленский лицемерно прогнозирует окончание конфликта на Украине, но сам делает все возможное для его затягивания. Об этом 8 декабря «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Невосполнимые траты: Зеленского заподозрили в махинациях с гумпомощью
Конгрессмены требуют расследовать, куда ушли выделенные Киеву деньги

Таким образом он прокомментировал высказывание Зеленского о том, что в следующем году конфликт на территории страны закончится.

«Ситуация на фронтах меняется каждый день, и даже краткосрочные прогнозы давать сложно, Зеленский же лицемерно прогнозирует окончание конфликта на Украине, для затягивания которого сам же делает все возможное. В своих полных патетики заявлениях Зеленский, по большей части пребывающий в собственной реальности, ориентируется не на истинное положение дел, а на использование пропагандистских приемов и стремление приукрасить действительность», — сказал Белик.

По его мнению, «актерская природа» Зеленского выходит на первый план, когда западные издания используют его как центральную и «полную драматизма фигуру» в своих материалах.

«Поэтому нет ничего удивительного в том пафосе и громких словах, которые транслирует глава киевского режима. Кураторам же киевского режима необходимо общественное одобрение «помощи» Украине, от которой устала западная аудитория, поэтому пиар Зеленского так рьяно на своих страницах поддерживают именитые западные издания», — заключил депутат.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины, сказал, что рассуждать об этом можно «до посинения», однако всё зависит от желания Зеленского.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация может занять длительное время.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова месяцем ранее указала на ожидание Москвой инициативы от Киева по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022