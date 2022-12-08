В Госдуме указали на лицемерие Зеленского после прогноза об окончании конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский лицемерно прогнозирует окончание конфликта на Украине, но сам делает все возможное для его затягивания. Об этом 8 декабря «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал высказывание Зеленского о том, что в следующем году конфликт на территории страны закончится.

«Ситуация на фронтах меняется каждый день, и даже краткосрочные прогнозы давать сложно, Зеленский же лицемерно прогнозирует окончание конфликта на Украине, для затягивания которого сам же делает все возможное. В своих полных патетики заявлениях Зеленский, по большей части пребывающий в собственной реальности, ориентируется не на истинное положение дел, а на использование пропагандистских приемов и стремление приукрасить действительность», — сказал Белик.

По его мнению, «актерская природа» Зеленского выходит на первый план, когда западные издания используют его как центральную и «полную драматизма фигуру» в своих материалах.

«Поэтому нет ничего удивительного в том пафосе и громких словах, которые транслирует глава киевского режима. Кураторам же киевского режима необходимо общественное одобрение «помощи» Украине, от которой устала западная аудитория, поэтому пиар Зеленского так рьяно на своих страницах поддерживают именитые западные издания», — заключил депутат.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины, сказал, что рассуждать об этом можно «до посинения», однако всё зависит от желания Зеленского.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация может занять длительное время.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова месяцем ранее указала на ожидание Москвой инициативы от Киева по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».