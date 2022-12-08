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Телеканал «Известия» расширил географию вещания в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Телеканал «Известия» пополнил список кабельных каналов Санкт-Петербурга. Теперь, с 7 декабря, он стал доступен к просмотру более чем для 70% жителей города.

«Известия» вошли в аналоговое вещание крупнейшей кабельной сети Северной столицы, расположившись на 42-й кнопке пультов и в эфире «Ростелекома».

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Смотреть канал удобно даже в офисе с выключенным звуком. Поток новостей в эфире не останавливается круглые сутки, а информация в нем доносится до зрителей с текстовым сопровождением. Канал смотрят в поездах, автобусах и машинах, а также на крупнейших форумах и в отелях.

Формат коротких новостей с обязательными титрами стал визитной карточкой «Известий», который они внедрили первыми. Новостной сюжет здесь в отличие от стандартных трех минут на других телеканалах длится не дольше минуты.

«Мы стараемся писать наши новости так, чтобы в них не было ничего лишнего. И предоставляем зрителю информацию, а не точку зрения на нее», — отметила руководитель редакции телеканала Влада Левицкая.

Это давно оценили профессионалы, каждый из которых находит на этой кнопке что-то свое. Так, первый вице-президент Союза конькобежцев России Светлана Журова особенно любит посмотреть на «Известиях» новости спорта.

«Достоверно, всегда четко, все понятно. Последние новости!» — отметила Журова.

«Тренд правильно уловлен. Быстро, коротко и основное», — рассказал журналист и политический консультант Нурали Латыпов.

Кроме того, по итогам 10 месяцев 2022 года телеканал «Известия» стал лидером в сегменте новостного тематического вещания среди частных информационных каналов.

Телеканал входит в «Национальную Медиа Группу» и ведет трансляцию на всей территории РФ с августа 2017 года. Аудитория телеканала составляет более 85 млн зрителей.

30 ноября сообщалось, что газета «Известия» возглавила топ-10 самых цитируемых газет октября 2022 года. Индекс цитируемости издания в октябре составил 2758,99. Вторую и третью строчки заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 2 439,91) и «Ведомости» (ИЦ: 821,46). При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

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