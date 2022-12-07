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Телеканал «Известия» расширил региональное вещание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С 7 декабря информационный телеканал «Известия» расширил географию вещания, запущен эфир в аналоговом пакете «Ростелекома» в Санкт-Петербурге.

Таким образом канал станет доступен для более 70% населения города. Зрители смогут смотреть телеканал «Известия» на 42-й кнопке аналоговой сети «Ростелекома».

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Кроме того, по итогам 10 месяцев 2022 года телеканал «Известия» стал лидером в сегменте новостного тематического вещания среди частных информационных каналов.

Начало вещания в аналоговом пакете «Ростелекома» в Санкт-Петербурге позволит каналу увеличить свои показатели по охвату аудитории.

В 2022 году телеканал значительно переформатировал эфир, введя новую верстку и новые формы выдачи информации. Также в несколько раз выросло производство оперативной инфографики. В результате этих нововведений количество новостей и уникального контента увеличилось в три раза. Повысилась оперативность выдачи материалов.

Телеканал «Известия» вещает в круглосуточном режиме и направлен на быструю визуальную подачу информации. Новости сопровождаются текстовыми титрами, что позволяет смотреть их на различных устройствах даже без звука.

В контент канала внедрена и объемная инфографика, а также 3D-модели, съемки камерой 360°. Новости появляются в эфире незамедлительно благодаря широкой корреспондентской сети МИЦ «Известия».

Телеканал входит в «Национальную Медиа Группу» и ведет трансляцию на всей территории РФ с августа 2017 года. Аудитория телеканала составляет более 85 млн зрителей.

30 ноября сообщалось, что газета «Известия» возглавила топ-10 самых цитируемых газет октября 2022 года. Индекс цитируемости издания в октябре составил 2758,99. Вторую и третью строчки заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 2 439,91) и «Ведомости» (ИЦ: 821,46). При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

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