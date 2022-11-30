Октябрь принес газете «Известия» лидерство среди СМИ

Топ-10 самых цитируемых газет октября 2022 года снова возглавила бессменный лидер рейтинга — газета «Известия». Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

Индекс цитируемости* издания в октябре составил 2 758,99. Вторую и третью строчки заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 2 439,91) и «Ведомости» (ЦИ: 821,46).

«Лидер рейтинга — «Известия», — отмечается в сообщении. Самыми цитируемыми материалами октября стали интервью с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, а также информация о том, что китайский производитель электроники Huawei может окончательно уйти с российского рынка.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

* Индекс цитируемости — это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 78 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.