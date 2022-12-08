Портал IMDb подвел итог года среди самых популярных звезд Голливуда

Портал IMDb назвал самых популярных звезд Голливуда в этом году. Портал выяснил, на какие профили кинозвезд люди заходят чаще. Первую строчку в рейтинге заняла Ана де Армас. Актриса стала суперзвездой после роли в фильме «Блондинка». Второе и третье место заняли звезды сериала «Дом Дракона» Эмма Д’Арси и Милли Олкок, которые сыграли принцессу Таргариен в разные этапы ее жизни, передает телеканал «Известия». Приквел «Игры престолов» стал одной из главных телепремьер этого года.

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