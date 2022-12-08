Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем в Севастополе
Общество
СК захотел получить право неотложно арестовывать имущество до суда
Мир
Артиллерия ВСУ под ЛНР накрыла огнем свою же пехоту
Мир
В Казахстане сообщили почти о 10 застрявших в турецких проливах нефтетанкерах
Общество
Число погибших после взрыва в Нижневартовске возросло до девяти
Мир
В США выразили беспокойство ростом поддержки РФ в обеих партиях конгресса
Мир
Архсовет одобрил проект 400-метрового небоскреба в «Москва-Сити»
Спорт
Коваленко перед боем с Емельяненко назвал его легендой
Мир
В США рассказали о мучениях ВСУ от холода и боязни военных разводить огонь
Мир
Главу евродипломатии уличили в получении пенсии кроме зарплаты
Мир
Молдавия предложила снабдить Украину электричеством из Приднестровья
Мир
Маск устроил на работу в Twitter своих родственников и приближенных

В Монголии на фоне протестов задержали подозреваемых в хищениях угля

0
Фото: ТАСС/Туяна Зондуева
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-глава госкомпании по добыче и экспорту угля Баттулгын Ганхуяг, а также его родственники и ряд бизнесменов задержаны на двое суток после обысков, проведенных в их домах в ночь на 8 декабря. Об этом заявил министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар.

«В отношениях между Монголией и Россией нет нерешенных вопросов»
Глава МИД республики Батмунхийн Батцэцэг — о предстоящем визите президента страны в Москву и отношениях Улан-Батора с НАТО

Недовольство ходом расследования дела о хищении угля стало поводом для массовых акций протеста, которые проходят в Улан-Баторе уже шестой день подряд.

«Вчера ночью были задержаны восемь человек, в том числе Баттулгын Ганхуяг, работавший исполнительным директором госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой», — сказал Нямбаатар на брифинге.

Кроме того, задержаны жена экс-руководителя госкомпании, сестра и зять, начальник одного из отделов «Эрдэнэс Таван-Толгой», руководители и владельцы двух частных фирм. В домах и офисах этих людей проходит обыск. Арестована и часть руководства компании «Хишиг арвин индастриал», занимающейся добычей полезных ископаемых.

В Улан-Баторе с 3 декабря проходят митинги на фоне угольного скандала. Местные СМИ сообщали, что количество угля, вывезенного из Монголии в КНР, отличается от того, что получил Китай. В частности, указывалась сумма в $12,9 млрд — именно во столько оценивается украденный уголь, который должен был экспортироваться из страны.

Протестующие потребовали озвучить имена тех, кто причастен к краже, и привлечь их к ответственности. При этом, по сообщениям СМИ, в Китае причастные к краже угля были казнены.

После того как манифестантам удалось прорваться в здание правительства, губернатор столицы издал указ о насильственном разгоне демонстраций. Также власти Монголии создали рабочую группу для диалога с недовольными гражданами.

6 декабря стало известно, что во время протестов в Улан-Баторе ранены 13 полицейских. Также сообщалось о случаях вандализма.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022