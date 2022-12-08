В Монголии на фоне протестов задержали подозреваемых в хищениях угля

Экс-глава госкомпании по добыче и экспорту угля Баттулгын Ганхуяг, а также его родственники и ряд бизнесменов задержаны на двое суток после обысков, проведенных в их домах в ночь на 8 декабря. Об этом заявил министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар.

Недовольство ходом расследования дела о хищении угля стало поводом для массовых акций протеста, которые проходят в Улан-Баторе уже шестой день подряд.

«Вчера ночью были задержаны восемь человек, в том числе Баттулгын Ганхуяг, работавший исполнительным директором госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой», — сказал Нямбаатар на брифинге.

Кроме того, задержаны жена экс-руководителя госкомпании, сестра и зять, начальник одного из отделов «Эрдэнэс Таван-Толгой», руководители и владельцы двух частных фирм. В домах и офисах этих людей проходит обыск. Арестована и часть руководства компании «Хишиг арвин индастриал», занимающейся добычей полезных ископаемых.

В Улан-Баторе с 3 декабря проходят митинги на фоне угольного скандала. Местные СМИ сообщали, что количество угля, вывезенного из Монголии в КНР, отличается от того, что получил Китай. В частности, указывалась сумма в $12,9 млрд — именно во столько оценивается украденный уголь, который должен был экспортироваться из страны.

Протестующие потребовали озвучить имена тех, кто причастен к краже, и привлечь их к ответственности. При этом, по сообщениям СМИ, в Китае причастные к краже угля были казнены.

После того как манифестантам удалось прорваться в здание правительства, губернатор столицы издал указ о насильственном разгоне демонстраций. Также власти Монголии создали рабочую группу для диалога с недовольными гражданами.

6 декабря стало известно, что во время протестов в Улан-Баторе ранены 13 полицейских. Также сообщалось о случаях вандализма.