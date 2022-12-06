13 полицейских ранены во время протестов в Улан-Баторе

В Улан-Баторе во время протестов ранены 13 полицейских, есть случаи вандализма. Об этом 6 декабря сообщило издание Ikon, ссылаясь на главное управление полиции Монголии.

Сообщается, что из пострадавших сотрудников полиции один представитель правоохранителей госпитализирован со сломанным носом.

Кроме того, по данным СМИ, на здании правительства Монголии разбиты стеклянные двери и окна, разрушен забор. Также в окрестностях отеля «Туушин», который находится неподалеку от площади Сухэ-Батора перед Дворцом правительства, протестующие повредили автомобили.

Ранее, 5 декабря, посол России в Монголии Искандер Азизов сообщил, что охрана российского посольства в Улан-Баторе усилена на фоне продолжающихся беспорядков. По его словам, дополнительные меры безопасности предприняли и загранучреждения других государств.

В Улан-Баторе с понедельника проходят митинги на фоне угольного скандала. Местные СМИ сообщали, что количество угля, вывезенного из Монголии в КНР, отличается от того, что получил Китай. В частности, указывалась сумма в $12,9 млрд — именно во столько оценивается украденный уголь, который должен был экспортироваться из страны.

Протестующие потребовали озвучить имена тех, кто причастен к краже, и привлечь их к ответственности. При этом, по сообщениям СМИ, в Китае причастные к краже угля были казнены.

После того как манифестантам удалось прорваться в здание правительства, губернатор столицы издал указ о насильственном разгоне демонстраций. Также власти Монголии создали рабочую группу для диалога с недовольными гражданами.