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13 полицейских ранены во время протестов в Улан-Баторе

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Фото: REUTERS/B. Rentsendorj
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В Улан-Баторе во время протестов ранены 13 полицейских, есть случаи вандализма. Об этом 6 декабря сообщило издание Ikon, ссылаясь на главное управление полиции Монголии.

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Сообщается, что из пострадавших сотрудников полиции один представитель правоохранителей госпитализирован со сломанным носом.

Кроме того, по данным СМИ, на здании правительства Монголии разбиты стеклянные двери и окна, разрушен забор. Также в окрестностях отеля «Туушин», который находится неподалеку от площади Сухэ-Батора перед Дворцом правительства, протестующие повредили автомобили.

Ранее, 5 декабря, посол России в Монголии Искандер Азизов сообщил, что охрана российского посольства в Улан-Баторе усилена на фоне продолжающихся беспорядков. По его словам, дополнительные меры безопасности предприняли и загранучреждения других государств.

В Улан-Баторе с понедельника проходят митинги на фоне угольного скандала. Местные СМИ сообщали, что количество угля, вывезенного из Монголии в КНР, отличается от того, что получил Китай. В частности, указывалась сумма в $12,9 млрд — именно во столько оценивается украденный уголь, который должен был экспортироваться из страны.

Протестующие потребовали озвучить имена тех, кто причастен к краже, и привлечь их к ответственности. При этом, по сообщениям СМИ, в Китае причастные к краже угля были казнены.

После того как манифестантам удалось прорваться в здание правительства, губернатор столицы издал указ о насильственном разгоне демонстраций. Также власти Монголии создали рабочую группу для диалога с недовольными гражданами.

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