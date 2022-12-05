Протестующие в столице Монголии ворвались в здание правительства

В Улан-Баторе проходят 5 декабря митинги из-за угольного скандала.

Местные СМИ сообщали, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от того, что получил Китай. На этом фоне в стране разразились протесты.

При этом отмечалось, что в КНР причастных к краже угля казнили и отправили список с именами монгольских чиновников, причастных к этому делу.

Протестующие потребовали озвучить имена тех, кто причастен к краже угля. В частности, СМИ сообщили об украденном угле на общую сумму в $12,9 млрд — он должен был экспортироваться из Монголии в КНР.

5 декабря манифестантам удалось прорваться в здание правительства.

В конце ноября в Польше протестующие шахтеры заблокировали вывоз угля ради повышения зарплаты.