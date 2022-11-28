В Польше протестующие шахтеры заблокировали вывоз угля ради повышения зарплат

Протестующие польские шахтеры заблокировали вывоз угля их шахты в Малопольском воеводстве. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила радиостанция RMF FM.

«В Малопольском Либенже на территории шахты «Янина» проходит акция протеста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что порядка 20 горняков перекрыли выход и вход в шахту, а также железнодорожные пути, по которым перевозят уголь.

Шахтеры выступают с требованиями повысить заработную плату и предоставить гарантии занятости, переговоры с участием профсоюзов по этому поводу уже запланированы на понедельник.

Ранее в этот день сообщалось, что в Австрии проходит общенациональная забастовка работников транспортной компании «Австрийские железные дороги», из-за которой по всей стране приостановлено движение поездов. Причиной забастовки стало требование железнодорожников повысить зарплату на €400 для порядка 430 тыс. сотрудников транспортной компании. Однако власти Австрии отказались выполнять требование, предложив вместо этого прибавку к зарплате €200 с выплатой разового бонуса в размере €1 тыс.

Добиваются улучшения условий работы и профсоюзы железнодорожников США, которые планируют объявить общенациональную забастовку в начале декабря. Конгрессмен Брайан Фитцпатрик 27 ноября заявил, что забастовка станет разрушительной для американской экономики, так как на транспортную систему приходится треть перевозок продуктов по стране.

До этого, 11 ноября, протесты прошли в Буэнос-Айресе. Аргентинцы выступают против экономического курса правительства. Протестующие потребовали улучшения условий жизни и труда. По их словам, зарплата в стране ниже прожиточного минимума.