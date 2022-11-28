В конгрессе предрекли обвал экономики США в случае забастовок железнодорожников

Забастовка железнодорожников станет разрушительной для американской экономики. Такое заявление сделал 27 ноября американский конгрессмен Брайан Фитцпатрик в эфире телеканала Fox News.

«Это будет разрушительным для нашей экономики, поэтому мы найдем решение так или иначе», — сказал он.

Конгрессмен отметил, что необходимо не допустить начала забастовки, а также помочь профсоюзам достичь соглашения с грузовыми перевозчиками. Он добавил, что Вашингтон не может позволить транспортной системе, на которую приходится треть перевозок продуктов по стране, уйти на забастовку.

Профсоюзы железнодорожников США добиваются улучшения условий работы и планируют объявить общенациональную забастовку в начале декабря.

Как сообщал телеканал CNN, забастовка может начаться в том случае, если хотя бы один из 12 профсоюзов работников железнодорожной индустрии США откажется от работы. Отмечалось, что три профсоюза уже отказались от соглашения с корпорациями и готовятся выйти на забастовки.

Всего в этой отрасли в профсоюзах принимает участие до 100 тыс. человек. Они требуют улучшения условий труда и повышения оплаты на 25% в течение пяти лет.

Еще 14 сентября президент американской торговой палаты Сюзанн Кларк заявляла, что забастовка железнодорожников обернется для страны «катастрофой национального масштаба».

Представители Белого дома сообщили о работе над планом поддержки экономики в случае остановки железных дорог. Президент Джо Байден обратился к лидерам профсоюзов с призывом найти компромисс и не допустить забастовки.