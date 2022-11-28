Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД
Мир
В США два человека застряли внутри висящего на ЛЭП самолета
Мир
Силы самообороны Японии провели учения рядом с действующей АЭС
Происшествия
В Иркутской области 13 домов остались без отопления в -40 градусов
Экономика
В ЕЭК выступили за создание универсальной платежной системы
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о «январских» морозах
Культура
Бандерас заявил о готовности отдать роль Зорро молодому актеру
Мир
США решили упростить доступ к иммиграционным визам для россиян
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с января
Мир
Токаев поручил рассмотреть передачу государству энергетических активов
Мир
В минобороны Тайваня сообщили о приближении к острову беспилотника КНР

В конгрессе предрекли обвал экономики США в случае забастовок железнодорожников

Конгрессмен Фитцпатрик: забастовка железнодорожников разрушит экономику США
0
Фото: REUTERS/Bing Guan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Забастовка железнодорожников станет разрушительной для американской экономики. Такое заявление сделал 27 ноября американский конгрессмен Брайан Фитцпатрик в эфире телеканала Fox News.

Неприбыльная история: США и Европе предрекли новую торговую войну
Торговые дуэли добьют промышленность ЕС, считают в СМИ

«Это будет разрушительным для нашей экономики, поэтому мы найдем решение так или иначе», — сказал он.

Конгрессмен отметил, что необходимо не допустить начала забастовки, а также помочь профсоюзам достичь соглашения с грузовыми перевозчиками. Он добавил, что Вашингтон не может позволить транспортной системе, на которую приходится треть перевозок продуктов по стране, уйти на забастовку.

Профсоюзы железнодорожников США добиваются улучшения условий работы и планируют объявить общенациональную забастовку в начале декабря.

Как сообщал телеканал CNN, забастовка может начаться в том случае, если хотя бы один из 12 профсоюзов работников железнодорожной индустрии США откажется от работы. Отмечалось, что три профсоюза уже отказались от соглашения с корпорациями и готовятся выйти на забастовки.

Всего в этой отрасли в профсоюзах принимает участие до 100 тыс. человек. Они требуют улучшения условий труда и повышения оплаты на 25% в течение пяти лет.

Еще 14 сентября президент американской торговой палаты Сюзанн Кларк заявляла, что забастовка железнодорожников обернется для страны «катастрофой национального масштаба».

Представители Белого дома сообщили о работе над планом поддержки экономики в случае остановки железных дорог. Президент Джо Байден обратился к лидерам профсоюзов с призывом найти компромисс и не допустить забастовки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022