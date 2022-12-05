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Власти Улан-Батора издали указ о силовом разгоне протестующих

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Фото: ТАСС/Туяна Зондуева
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Власти столицы Монголии Улан-Батора издали указ, согласно которому протестующие, собравшиеся вокруг дома правительства, будут разогнаны силой. Об этом 5 декабря сообщил местный телеканал «Игл», со ссылкой на документ, подписанный губернатором столицы Монголии и мэр города Улан-Батора Долгорсурэнгийном Сумьяабазаром.

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«В 19:00 (14:00 мск) издано распоряжение губернатора столицы о насильственном разгоне демонстраций и собраний в соответствии с законом. <...> Информируем граждан о том, что такое решение принято, и призываем их прекратить подстрекательскую деятельность», — цитирует указа телеканал.

Также власти Монголии создали рабочую группу для диалога с недовольными гражданами после того, как в ходе акции протеста демонстранты ворвались в здание правительства.

В свою очередь в посольстве РФ в Монголии отметили, что находящимся в стране российским гражданам на фоне протестов ничего не угрожает. Однако если в дипмиссии получат сигналы о том, что кто-то из россиян попал в беду, там будут приняты меры.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Улан-Баторе проходят митинги из-за угольного скандала. По данным местных СМИ, количество угля, вывезенного из Монголии в КНР, отличается от того, что получил Китай на самом деле. При этом отмечалось, что в КНР причастных к краже угля сумму в $12,9 млрд, казнили и отправили список с именами монгольских чиновников, причастных к этому делу.

В конце ноября также сообщалось, что в Польше протестующие шахтеры заблокировали вывоз угля ради повышения зарплаты.

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