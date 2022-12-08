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На Украине рассказали о работе телевидения и радио в случае блэкаута

На Украине заявили, что при блэкауте ТВ, радио и связь будут работать не менее трех дней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В случае блэкаута на Украине телевидение, радио и мобильная связь смогут работать не менее трех дней. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголя.

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«На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Также и телевизионные каналы, телемарафон: также зарезервирована подача сигнала на трое суток. Далее зависит от доставки топлива», — цитирует Щиголя издание.

По его словам, жителям Украины необходимо обеспечить себя радиоприемниками с батарейками. Щиголя уточнил, что в стране работает 82% базовых станций, при этом операторы связи должны зарезервировать критические точки также минимум на трое суток.

Ранее в этот день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что энергетическая инфраструктура страны на сегодняшний день не подлежит полному восстановлению. По его словам, в ближайшем будущем не удастся отказаться от аварийных отключений в большинстве населенных пунктов.

Накануне глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в настоящий момент половина жителей Киевской области остаются без электричества. По его словам, местные энергетики работают не покладая рук, чтобы оперативно восстановить неполадки в электроснабжении.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, таким образом Москва реагирует на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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