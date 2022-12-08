В ООН приняли резолюцию РФ об усилении контроля над вооружениями

Генассамблея (ГА) ООН одобрила резолюцию РФ об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Соответствующее решение было принято в среду, 7 декабря, по итогам заседания международной организации.

Авторы инициативы призывают к полному выполнению обязательств странами-участницами соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Также подчеркивается необходимость работать над укреплением системы сдерживания, поскольку отказ от сотрудничества в данной сфере подрывает глобальную стабильность и международную безопасность.

Отдельно составители резолюции выделили роль Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в сохранении целостности и совершенствовании таких договоров путем различных поощрений.

Отмечается, что предложение поддержали 173 участника голосования, один высказался против и еще девять воздержались. Ранее документ был одобрен профильным Первым комитетом Генассамблеи.

Ранее, 6 декабря, стало известно, что Россия обратилась к Совету Безопасности (СБ) ООН с просьбой провести заседание 9 декабря по вопросу поставок западного оружия на Украину. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя напомнил о заявлении президента Нигерии, который сообщал, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад. По мнению постпреда, в контрабанде и отмывании средств участвуют транснациональные преступные группы.

До этого, 25 ноября, участники Оттавского договора об уничтожении противопехотных мин заявили, что Украина до сих пор не выполнила условия соглашения. В частности, утверждается, что у Киева до сих пор хранится порядка 3,3 млн мин «Лепесток». Власти Украины обещаются уже к апрелю 2023 года сократить число запрещенных боеприпасов в стране.