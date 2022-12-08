Реклама
Прямой эфир
Мир
В посольстве РФ в США заявили о неэффективности антироссийских санкций
Общество
Госдума может принять законопроект о суррогатном материнстве 8 декабря
Мир
США заявили о готовности помочь ФРГ после сообщений о госперевороте
Мир
Зеленский признал невозможность восстановления энергосистемы этой зимой
Мир
США получили на вооружение ранее запрещенную ракетную систему Typhon
Мир
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Пентагон опроверг координацию с Украиной ударов ВСУ по России
Экономика
Цена нефти Brent упала ниже $77 за баррель впервые с 2021 года
Мир
На побережье Каспийского моря в Азербайджане нашли 17 мертвых тюленей
Мир
Белый дом заявил о намерении укрепить систему ПВО Украины
Общество
Военные хирурги МО РФ спасли жизнь утратившего часть лица военного
Мир
В ООН приняли резолюцию РФ об усилении контроля над вооружениями

В ООН приняли резолюцию РФ об усилении контроля над вооружениями

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генассамблея (ГА) ООН одобрила резолюцию РФ об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Соответствующее решение было принято в среду, 7 декабря, по итогам заседания международной организации.

Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
Украина активно ведет террористическую работу по РФ при полной поддержке и спонсорстве Вашингтона

Авторы инициативы призывают к полному выполнению обязательств странами-участницами соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Также подчеркивается необходимость работать над укреплением системы сдерживания, поскольку отказ от сотрудничества в данной сфере подрывает глобальную стабильность и международную безопасность.

Отдельно составители резолюции выделили роль Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в сохранении целостности и совершенствовании таких договоров путем различных поощрений.

Отмечается, что предложение поддержали 173 участника голосования, один высказался против и еще девять воздержались. Ранее документ был одобрен профильным Первым комитетом Генассамблеи.

Ранее, 6 декабря, стало известно, что Россия обратилась к Совету Безопасности (СБ) ООН с просьбой провести заседание 9 декабря по вопросу поставок западного оружия на Украину. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя напомнил о заявлении президента Нигерии, который сообщал, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад. По мнению постпреда, в контрабанде и отмывании средств участвуют транснациональные преступные группы.

До этого, 25 ноября, участники Оттавского договора об уничтожении противопехотных мин заявили, что Украина до сих пор не выполнила условия соглашения. В частности, утверждается, что у Киева до сих пор хранится порядка 3,3 млн мин «Лепесток». Власти Украины обещаются уже к апрелю 2023 года сократить число запрещенных боеприпасов в стране.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022