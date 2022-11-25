Киев обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете мин
Украина до сих пор не выполнила предписания Оттавского договора об уничтожении противопехотных мин. На это указали другие государства — участники конвенции по итогам совещания, проходившего в период с 21 по 25 ноября в Женеве.
Аналогичные претензии были адресованы Греции.
«Греция и Украина, которые имеют невыполненные обязательства по уничтожению запасов, по-прежнему не соблюдают их», — говорится в итоговом отчете участников встречи.
Ожидается, что Греция приступит к ликвидации вооружений после подписания контракта с хорватской компанией, которая в течение 18 месяцев уничтожит оставшиеся 300 тыс. мин.
Между тем в запасах Украины по-прежнему числится порядка 3,3 млн «Лепестков». По словам представителей Киева, уже к апрелю 2023 года планируется сократить число запрещенных мин в стране.
Ранее, 23 ноября, сообщалось, что житель Харькова подорвался на противопехотной мине при попытке пересечь границу РФ. Пострадавший был доставлен в больницу с осколочным ранением правой ноги.
В тот же день врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что территория республики превратилась в сплошное минное поле. Он указал, что украинские военные продолжают дистанционное минирование с помощью артиллерии и беспилотников. Основными проблемами он назвал хаотичное минирование и неразорвавшиеся мины.
1 ноября в Кировском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался несовершеннолетний мирный житель. Подросток 2008 года рождения наткнулся на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 на улице Делегатской. Власти ДНР призвали граждан быть внимательными и осторожными.
Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов 17 ноября заявил, что Запад закрывает глаза на применение Вооруженными силами Украины противопехотных мин и мин-ловушек против мирных жителей.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».