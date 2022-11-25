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Киев обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете мин

Участники Конвенции о запрете противопехотных мин: Украина не выполняет обязательств
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Фото: РИА Новости
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Украина до сих пор не выполнила предписания Оттавского договора об уничтожении противопехотных мин. На это указали другие государства — участники конвенции по итогам совещания, проходившего в период с 21 по 25 ноября в Женеве.

«Они хотят, чтобы тут люди жить не могли. Мины еще годы будут ждать свою жертву»
«Известия» побывали на передовой на Северском направлении и пообщались с воюющими там солдатами

Аналогичные претензии были адресованы Греции.

«Греция и Украина, которые имеют невыполненные обязательства по уничтожению запасов, по-прежнему не соблюдают их», — говорится в итоговом отчете участников встречи.

Ожидается, что Греция приступит к ликвидации вооружений после подписания контракта с хорватской компанией, которая в течение 18 месяцев уничтожит оставшиеся 300 тыс. мин.

Между тем в запасах Украины по-прежнему числится порядка 3,3 млн «Лепестков». По словам представителей Киева, уже к апрелю 2023 года планируется сократить число запрещенных мин в стране.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что житель Харькова подорвался на противопехотной мине при попытке пересечь границу РФ. Пострадавший был доставлен в больницу с осколочным ранением правой ноги.

В тот же день врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что территория республики превратилась в сплошное минное поле. Он указал, что украинские военные продолжают дистанционное минирование с помощью артиллерии и беспилотников. Основными проблемами он назвал хаотичное минирование и неразорвавшиеся мины.

1 ноября в Кировском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался несовершеннолетний мирный житель. Подросток 2008 года рождения наткнулся на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 на улице Делегатской. Власти ДНР призвали граждан быть внимательными и осторожными.

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов 17 ноября заявил, что Запад закрывает глаза на применение Вооруженными силами Украины противопехотных мин и мин-ловушек против мирных жителей.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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