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Кличко призвал жителей Киева готовиться к «апокалипсису»

Мэр Киева Кличко допустил, что город может остаться без воды, света и тепла
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Киев может лишиться воды, света и тепла. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил в среду, 7 декабря.

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«Апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры, может случиться», — цитирует Reuters Кличко.

Он отметил, что подготовленных властями пунктов обогрева не хватит для всех жителей столицы. На текущий момент таких точек около 500, а в городе проживает 3 млн человек.

Ранее, 30 ноября, сообщалось, что в Киеве один из пунктов обогрева открыли в следственном изоляторе, что вызвало неоднозначную реакцию среди местных жителей.

Между тем 6 декабря журнал Newsweek со ссылкой на международную гуманитарную организацию Mercy Corps написал, что энергоснабжение Украины может выйти из строя к концу 2022 года. Такой прогноз сделала международная гуманитарная организация Mercy.

Еще 22 ноября Кличко предупредил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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