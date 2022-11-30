В Киеве один из пунктов обогрева открыли в следственном изоляторе, что вызвало неоднозначную реакцию среди местных жителей.

«Одной из самых неожиданных локаций пункта несокрушимости (так на Украине называют точки обогрева. — Ред.) в столице стало помещение следственного изолятора. Как и в остальные центры, туда можно прийти во время длительного отключения электричества и отопления», — пишет издание «Vgorode Киев».

На официальной странице самого следственного изолятора в Facebook (принадлежит организации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской) отмечается, что развернутый в их помещении пункт обогрева является «место безопасности при длительном отключении электроэнергии или тепла».

Жители столицы по-разному отреагировали на локацию пункта «несокрушимости», оставив под постом различные комментарии.

«А как к вам попасть? Достаточно разбить окно? Или нужно что-то украсть из супермаркета?» — сыронизировал один из комментаторов.

Кто-то начал интересоваться, выпускают ли вообще потом из такого пункта обогрева людей.



«Как один из гостей «пункта несокрушимости» в 2010-2011 годах, подтверждаю — лучшего места для размышлений на тему тьмы и света не найти. А вообще — отличная идея. Без иронии», — отметил еще один киевлянин.

Ранее в среду сообщалось, что экстренные отключения света фиксируются в Киеве. Накануне мэр города Виталий Кличко не исключил, что отключения электроэнергии в городе могут продлиться до весны.

22 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что по всей стране развернуто свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии.

Однако позднее выяснилось, что, например, в Киеве из 530 предусмотренных пунктов обогрева закрытыми оказались 20%. Отмечалось, что в некоторых из них отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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