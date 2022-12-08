Торговля неуместна: иностранцы не получат детей от суррогатных матерей из РФ

В Госдуме готовятся принять законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев. По словам одного из авторов документа, депутата Петра Толстого, его сразу могут одобрить во втором и третьем чтениях. Парламентарии считают, что инициатива позволит «положить конец торговле детьми». При этом профильные адвокаты обращают внимание, что в законе есть ряд несоответствий. В самой сфере суррогатного материнства к принятию инициативы относятся нейтрально.

Сделано в России

В Госдуме 8 декабря рассмотрят законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан. Высока вероятность, что документ примут сразу во втором и третьем чтениях, сказал «Известиям» один из авторов законопроекта , заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

— Мы над этим законопроектом достаточно долго работали вместе с федеральными органами исполнительной власти, правовым управлением. Изменения, которые были внесены ко второму чтению, учитывают несущественные замечания. Самое главное, что этот законопроект положит конец торговле детьми, — сообщил он.

Согласно документу, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке граждане России или одинокая россиянка, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка. При этом суррогатной матерью сможет стать только гражданка РФ. Иностранцы воспользоваться этой услугой больше не смогут.

Торговля неуместна Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В документах родителями ребенка граждане смогут быть записаны только с согласия суррогатной матери, а также в случаях, если один из супругов умер либо было прекращено гражданство России одного из супругов, или обоих супругов, или одинокой женщины.

Если брак россиян был прекращен или признан недействительным на момент регистрации ребенка, то они могут быть записаны родителями только с согласия суррогатной матери на основании решения суда . А если суд установит, что брак был зарегистрирован в целях заключения договора о суррогатном материнстве без намерения создать семью, родителем ребенка сможет быть записан «добросовестный супруг», права которого были нарушены при заключении такого брака.

Другой важный пункт: рожденный от суррогатной матери ребенок будет автоматически наделен российским гражданством, говорится в законопроекте. По словам зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, российское гражданство позволит наблюдать за жизнью таких детей, особенно если они окажутся за границей.

— В дальнейшем через консульские отделы мы сможем следить за судьбой этих детей. Мы опасаемся самых ужасных случаев — насилия и смерти. Когда мы отдаем нашего ребенка иностранцу, то не можем никак контролировать его судьбу, — пояснила она «Известиям».

Торговля неуместна Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Дети и технологии

Понятие «запрет для иностранных граждан» вызывает много вопросов, считает адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы биологических родителей детей.

— Например, граждане Белоруссии попадают под запрет? Они считаются иностранцами, или все-таки мы в Союзном государстве? — задается он вопросом.

Юрист отметил, что Россия торгует не детьми, а технологией.

— Мы обеспечиваем роды и берем за это деньги. Приезжающий в Россию иностранец забирает генетически своего ребенка, а не россиянина. Это говорит о том, что этот гражданин не может воспользоваться медицинскими технологиями должного уровня на своей родине и приезжает за этим в Россию , — сказал адвокат.

После приятия законопроекта Россия потеряет в финансовом плане, выразил мнение бывший президент Российской ассоциации медицинского туризма Константин Онищенко.

— Помимо вознаграждения мамы отчисления идут и в клиники, которые производят эти манипуляции. А это недополученные деньги, — заметил он в беседе с «Известиями».

Константин Онищенко добавил, что в целом направление суррогатного материнства в медицинском туризме сейчас сходит на «нет».

— В последнее время из-за закрытия границ в Россию стало меньше приезжать людей для получения этой услуги. К нам приезжали, потому что у нас сильно дешевле. Например, четыре года назад суррогатное материнство стоило от 800 тыс. рублей. Кроме того, раньше к нам приезжали женщины из Таджикистана и Узбекистана, чтобы стать суррогатными матерями, — объяснил он.

Эксперт напомнил, что обязательное условие для суррогатного материнства — родить до этого хотя бы одного ребенка. Также важно создать достойные условия с уходом за женщиной, и это тоже контролируется.

В случае если законопроект все-таки примут, то должны быть введены отдельные поправки в законодательство, которые регламентируют наказания за нарушения. По словам Игоря Трунова, необходимо разъяснить, что будет, если иностранцы воспользовались услугой суррогатного материнства в России. Например, будет ли это административное или уголовное наказание.

— Сегодня в Уголовном кодексе нет такой статьи, которая запрещает иностранцам воспользоваться услугами российской суррогатной матери, — подчеркнул он.

Торговля неуместна Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В самой сфере оказания услуг суррогатного материнства к законопроекту относятся нейтрально.

— Мы, врачи, занимается оказанием помощи страдающим от бесплодия людям. Для нас есть больные, есть диагноз, противопоказания и условия. Какой национальности и какого гражданства человек, для специалиста не имеет значения. Если депутаты хотят внести норму, ограничивающую круг пациентов, которым показан доступ к суррогатному материнству, то они имеют на это право , — поделился в разговоре с «Известиями» президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак.

Эксперт добавил, что ассоциация никогда не собирала данные о гражданстве человека, которому оказывается услуга, поэтому статистики, сколько суррогатных матерей в России вынашивают детей для иностранных граждан, у него нет.