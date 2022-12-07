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Pegas Touristik объяснил отмену чартеров из Калининграда в Египет низким спросом

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Чартерная программа полетов из Калининграда в Египет туроператора Pegas Touristik на рейсах авиакомпании Southwind Airlines была отменена из-за низкого спроса, сообщила «Известиям» 7 декабря гендиректор туроператора Анна Подгорная.

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«Отмена программы — из-за низкого спроса», — ответила Подгорная на соответствующий вопрос.

О том, что турецкая авиакомпания Southwind Airlines не будет выполнять в зимний период чартерные полеты из Калининграда в Шарм-эль-Шейх через Анталью, «Интерфаксу» в среду рассказал директор турфирмы «Анюта» Алтынбек Кожахметов.

Программа этих полетов стартовала только в понедельник, 5 декабря. По словам Кожахметова, на отмену программы повлиял инцидент, произошедший на первом же рейсе. Командир воздушного судна из-за неисправности самолета принял решение сократить количество человек на рейсе: в итоге 46 пассажиров из 197 зарегистрированных не были допущены к полету.

Как сообщалось в ряде Telegram-каналов, перед рейсом этот борт проходил досмотр в Санкт-Петербурге, где случайно была задета кнопка выпуска одноразового надувного эвакуационного трапа. Поэтому на борт можно было пустить лишь 150 пассажиров.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что, согласно исследованию сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, средняя цена авиабилетов в Египет из России предстоящей зимой снизилась более чем в два раза — на 66,5%.

До этого, 15 ноября, в Росавиации по итогам встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом Египта Назихом Нагари анонсировали, что количество прямых авиарейсов между странами будет увеличено.

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