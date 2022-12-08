В ГД 8 декабря внесут законопроект об оказании психологической помощи участникам СВО

В Госдуму 8 декабря внесут законопроект об оказании психологической помощи участникам специальной военной операции (СВО).

Как выяснили «Известия», фракция ЛДПР внесет в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить правовую гарантию на получение психологической помощи ветеранам и членам семей погибших участников боевых действий. Также документ предполагает предоставление права на медико-психологическую реабилитацию инвалидам и участникам боевых действий при наличии показаний.

«В настоящее время в РФ отсутствует единый законодательный акт по оказанию гражданам психологической помощи, а правовое регулирование данного вопроса, как правило, осуществляется на уровне отраслевых законов и подзаконных актов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

По мнению авторов инициативы, актуальность новых норм обусловлена участием российских военнослужащих в СВО.

«Исходя из того, как проходил в России процесс мобилизации, мы уже видим определенные последствия, которые негативно сказываются на психическом здоровье людей. Поэтому, вспоминая военные конфликты на Кавказе, в Афганистане, было принято решение такой законопроект разработать», — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов.

По его словам, новые нормы появились после консультаций с ветеранами и военными, которые понимают, что означает пройти горячую точку.

«Чтобы морально человека спасти, а его психологическое состояние стабилизировать, необходимо, чтобы государство начало оказывать такую помощь на системной основе», — пояснил парламентарий.

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