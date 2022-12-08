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В ГД 8 декабря внесут законопроект об оказании психологической помощи участникам СВО

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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В Госдуму 8 декабря внесут законопроект об оказании психологической помощи участникам специальной военной операции (СВО).

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На первых порах воспользоваться ею смогут люди с инвалидностью, пострадавшие при ЧС, а также семьи с доходом ниже МРОТ

Как выяснили «Известия», фракция ЛДПР внесет в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить правовую гарантию на получение психологической помощи ветеранам и членам семей погибших участников боевых действий. Также документ предполагает предоставление права на медико-психологическую реабилитацию инвалидам и участникам боевых действий при наличии показаний.

«В настоящее время в РФ отсутствует единый законодательный акт по оказанию гражданам психологической помощи, а правовое регулирование данного вопроса, как правило, осуществляется на уровне отраслевых законов и подзаконных актов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

По мнению авторов инициативы, актуальность новых норм обусловлена участием российских военнослужащих в СВО.

«Исходя из того, как проходил в России процесс мобилизации, мы уже видим определенные последствия, которые негативно сказываются на психическом здоровье людей. Поэтому, вспоминая военные конфликты на Кавказе, в Афганистане, было принято решение такой законопроект разработать», — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов.

По его словам, новые нормы появились после консультаций с ветеранами и военными, которые понимают, что означает пройти горячую точку.

«Чтобы морально человека спасти, а его психологическое состояние стабилизировать, необходимо, чтобы государство начало оказывать такую помощь на системной основе», — пояснил парламентарий.

2 ноября президент РФ Владимир Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. По каждому элементу экипировки Вооруженных сил России должно приниматься во внимание мнение тех, кто ее использует и понимает, какую на самом деле функцию выполняет каждый элемент, ради которой он создавался, отметил российский лидер.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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