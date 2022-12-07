СК опубликовал видео с задержанным за стрельбу по полицейским в Новошахтинске

Следственный комитет (СК) 7 декабря опубликовал кадры с задержанным за стрельбу по сотрудникам полиции в Новошахтинске (Ростовская область).

Также стало известно имя мужчины — Павел Николин.

По некоторым данным, в 2016 году он уже был судим и признан виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), после того как в Башкирии совершил нападение и ограбил офисы микрозаймов, вооружившись ножом. В прокуратуре Башкирии тогда сообщали, что обвиняемый имел судимости за разбои и грабежи и до этого.

ЧП в Новошахтинске произошло 6 декабря. Мужчина в камуфляже открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В СК заявили, что один из сотрудников был ранен, его госпитализировали. Стрелявший скрылся с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

Обнаружить и задержать Николина удалось 7 декабря в пустующем здании рядом с Новошахтинском.