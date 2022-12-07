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Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
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Установлена личность стрелявшего в полицейских в Новошахтинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Установлена личность мужчины, стрелявшего в полицейских в Новошахтинске. По информации «Известий», стрелявший — Павел Николин.

Его задержали ранее 7 декабря в поселке Киселево.

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«В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции при содействии сотрудников Росгвардии. Им оказался 38-летний уроженец другого региона», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Следственными органами по факту нападения на сотрудников полиции принято процессуальное решение.

Известно, что в 2016 году Николин уже был судим. Мужчина был признан виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), после того, как совершил нападение и ограбил офисы микрозаймов «Удобные деньги» и «Джет мани», вооружившись ножом. Известно, что он проживал в Уфимском районе Башкирии. В прокуратуре Башкирии сообщали, что обвиняемый имел судимости за разбои и грабежи и до этого случая.

Ранее в среду губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что мужчина, стрелявший в полицейских в Новошахтинске, задержан. Он был обнаружен в результате оперативно-разыскных действий в пустующем здании под населенным пунктом.

6 декабря Следственный комитет РФ по Ростовской области после ранения полицейского в Новошахтинске возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

В тот же день стало известно, что на выезде из Новошахтинска неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В СК заявили, что один из сотрудников был ранен, его госпитализировали. Стрелявший скрылся с места происшествия.

Голубев отмечал, что состояние раненого полицейского оценивается как средней степени тяжести.

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