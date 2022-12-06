Мужчина в камуфляже расстрелял машину с полицейскими под Ростовом

В Ростовской области на выезде из города Новошахтинск неизвестный мужчина в камуфляже расстрелял автомобиль с сотрудниками полиции, в настоящее время ведется его розыск. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно данным МВД, инцидент произошел 6 декабря в районе 12 часов дня в пригороде Новошахтинска. Мужчина в камуфляже открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение.

В настоящее время преступника разыскивают. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В октябре Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело из-за стрельбы в полицейского на улице Ярцевской. Тогда подозреваемый открыл огонь по машинам и в сторону сотрудников из гладкоствольного охотничьего ружья дробью.