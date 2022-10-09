В Москве возбудили уголовное дело после стрельбы в полицейского из ружья

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту стрельбы в полицейского на улице Ярцевская. Об этом сообщили ГСУ СК РФ в своем Telegram-канале в воскресенье, 9 октября.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как сообщается, подозреваемый открыл стрельбу по машинам и в сторону сотрудников из гладкоствольного охотничьего ружья дробью.

«Подозреваемый госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. После разрешения врачей следователи приступят к проведению с ним следственных действий», — говорится в публикации.

Сотрудники СК работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также в квартире фигуранта проводится обыск.

О стрельбе на западе столицы стало известно ранее, 9 октября. Неизвестный начал стрелять из окна квартиры, после чего очевидцы вызвали правоохранителей. Полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, который открыл огонь по патрульной машине.

Сотрудник правоохранительных органов применил табельное оружие. Злоумышленник получил ранение и был задержан. У нападавшего изъяли ружье. Пострадавший сотрудник госпитализирован.

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