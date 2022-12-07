Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали

Мужчина, стрелявший в полицейских в Новошахтинске, задержан. Об этом сообщил 7 декабря губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, в результате оперативно-разыскных действий мужчину обнаружили в пустующем здании под городом. Следственные действия продолжаются.

6 декабря Следственный комитет РФ по Ростовской области после ранения полицейского в Новошахтинске возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

В тот же день стало известно, что на выезде из Новошахтинска неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В СК заявили, что один из сотрудников был ранен, его госпитализировали. Стрелявший скрылся с места происшествия.

Голубев отмечал, что состояние раненого полицейского оценивается как средней степени тяжести.