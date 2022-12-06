СК возбудил дело после стрельбы по полицейским в Новошахтинске
В Новошахтинске (Ростовская область) после ранения полицейского возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия. Об этом 6 декабря сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК).
Ранее в этот же день на выезде из Новошахтинска неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по сотрудникам полиции.
В СК заявили, что один из сотрудников был ранен, его госпитализировали. Стрелявший скрылся с места происшествия.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что состояние раненого полицейского оценивается как средней степени тяжести.
В настоящее время злоумышленника разыскивают.