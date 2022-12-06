Ростовский губернатор рассказал о состоянии раненного в Новошахтинске полицейского

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о состоянии полицейского, раненного в результате стрельбы неизвестным в камуфляжной форме на выезде из города Новошахтинск — его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом Голубев написал 6 декабря в своем Telegram-канале.

«Поручил оказать всю необходимую помощь раненому сотруднику ГУВД. Он был доставлен в городскую больницу. Для оказания ему помощи в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов. Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести», — написал ростовский губернатор.

Голубев также отметил, что в настоящее время в городе и пригороде проводятся оперативно-розыскные мероприятия, о которых ему регулярно докладывают.

Ранее в этот день в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что около 12:00 неизвестный в камуфляжной форме открыл огонь по сотрудникам полиции на выезде из города Новошахтинск, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение.