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Лавров заявил о вероятности расширения БРИКС до 15–17 стран
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Лавров заявил о вероятности расширения БРИКС до 15–17 стран

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Пятерка стран БРИКС может превратиться в объединение 15–17 стран, если в нее будут приняты все, кто уже подал соответствующие заявки с желанием вступить в организацию. Об этом заявил 7 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, формат РИК (Россия, Индия и Китай) в свое время дал путевку в жизнь «пятерке» БРИКС после присоединения Бразилии и ЮАР. Сейчас данная организация пользуется огромным влиянием.

Пополнить рады: Египет, Саудовская Аравия и Турция могут вступить в БРИКС
Не исключено, что некоторые из них присоединятся к объединению очень скоро

«И выстраивается целая очередь из государств с претензией на полноправное членство. Если всех удовлетворить, то «пятерка» превратится где-то в 15–17 стран», — указал Лавров, выступая на «Примаковских чтениях».

БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China и South Africa) объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Алжир, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

28 ноября стало известно, что в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выступают за создание универсальной платежной системы, предполагающей выпуск общей платежной карточки (БРИКС + ЕАЭС), объединяющей национальные системы Китая (Union Pay), Индии (RuPay), Бразилии (Elo), государств — членов ЕАЭС («Мир», «Белкарт» и т.д.). Таким образом, на горизонте 2025 года ожидается создание условий для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг в ЕАЭС.

Как рассказала в беседе с «Известиями» в июне директор института РУССТРАТ Елена Панина, одним из главных вопросов, который обсуждается по линии БРИКС, становится создание международной резервной валюты. Она отметила, что, несмотря на не слишком высокие параметры потребления на душу населения в странах, в генеральной совокупности государства «пятерки» — огромный и емкий рынок, делающий БРИКС самодостаточным в финансово-экономическом аспекте.

В конце сентября замглавы МИДа Сергей Рябков отметил, что полтора десятка государств в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к данной группе.

В июне на XIV саммите БРИКС президент России Владимир Путин отметил, что роль организации сейчас особенно востребована для выстраивания многополярного мира.

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