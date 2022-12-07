«Вкусно — и точка» запустила доставку своей продукции

«Яндекс Еда» и Delivery Club запустили доставку еды из «Вкусно — и точка». Об этом «Известиям» 7 декабря сообщили в сервисах доставки еды.

Доставка этой продукции под брендом McDonald’s была приостановлена 10 июня, уточнили там.

В сервисах доступно больше 150 блюд, напитков из меню — например, бургеры, стартеры, картофель, горячий кофе. Сделать заказ во «Вкусно — и точка» можно с доставкой, которая занимает около получаса, или с самовывозом — тогда заказ будет готов к выдаче в течение 15 минут после оформления, рассказали в компаниях.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» полностью восстановила долю, которую занимал McDonald’s на российском рынке. В пресс-службе компании заявили, что оборот в ноябре превысит показатели 2021 года.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. 19 мая стало известно, что ресторанный бизнес уйдет сибирскому партнеру компании Александру Говору, работающему с сетью около 10 лет.