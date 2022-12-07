Эксперты указали на трудности при экспорте пшеницы РФ на мировой рынок

Объемы экспорта российской пшеницы к концу 2022 года могут выйти на рекордные уровни 4–4,8 млн т. Однако в дальнейшем ее поставки на мировой рынок могут затрудниться из-за конкуренции с украинским зерном, отмечают 7 декабря отраслевые аналитики, опрошенные газетой «Коммерсант».

Кроме того, на объемы экспорта может повлиять снижение стоимости пшеницы в других странах, считают эксперты.

Как заявили в аналитическом центре «Русагротранса», в декабре из РФ может быть отгружен исторически рекордный объем пшеницы — до 4,6–4,8 млн т. А в предыдущем ноябре Россия уже вывезла максимальные для месяца 4,8 млн т пшеницы с учетом поставок в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), добавляет «Газета.Ru».

Однако уже в прошлом месяце отправку части запланированного экспорта пришлось отложить на декабрь в связи с ухудшением погодных условий в южных портах. Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько предупредил, что тенденция может повториться и в декабре.

Как отмечают аналитики «Русагротранса», с начала сезона Россия отгрузила и продала в Пакистан, Саудовскую Аравию, Алжир, Бразилию и Мексику больше пшеницы, чем в любом из других предыдущих сезонов.

2 декабря руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров отметил, что Россия готова обеспечить бесплатные поставки зерна наиболее нуждающимся государствам, а также полностью заместить украинское зерно для всех заинтересованных стран. Он уточнил, что 500 тыс. т зерна Россия может безвозмездно поставить самым нуждающимся странам. Кроме того, взамен зерна с Украины Москва готова предложить зерно по приемлемым для всех сторон ценам.

На Россию и Украину приходится почти треть мирового экспорта пшеницы и ячменя, которые имеют жизненно важное значение для поддержания продовольственной безопасности во всем мире, в том числе в Африке.

14 ноября стало известно, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила тарифные квоты на экспорт зерновых в размере 25,5 млн т с 15 февраля до 30 июня 2023 года. Квоты распространяются на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что РФ в этом году побила исторический рекорд по сбору зерна — более 150 млн т.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 27 сентября заявил, что, несмотря на антироссийские санкции, страна увеличивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки.