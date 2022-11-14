Таможенная подкомиссия одобрила увеличение квоты на экспорт зерна до 25,5 млн т

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ поддержала предложение Минсельхоза по увеличению квот на вывоз зерна в 2023 году до 25,5 млн т, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко 14 ноября.

«Поддержано предложение об увеличении тарифной квоты на вывоз зерна за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — Ред.), зерновых культур с 15 февраля до 30 июня 2023 года включительно в совокупном объеме 25,5 млн т», — написала она в Telegram.

Вице-премьер подчеркнула, что Россия в 2022 году побила исторический рекорд по сбору зерна — свыше 150 млн т.

Абрамченко отметила, что РФ полностью обеспечивает внутренние потребности страны по важнейшим позициям сельхозкультур и получает дополнительные возможности для наращивания экспорта.

«Поэтому крайне важно использовать инструменты таможенно-тарифного регулирования и сокращать барьеры для реализации продукции на внешние рынки. Хотя, безусловно, внутренний продовольственный рынок в приоритете. Соблюдаем баланс — кормим себя, а излишки — продаем», — заключила она.

Ранее, 8 ноября, представитель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин рассказал, что экспортный потенциал этого сезона гораздо больше, а темпы экспорта должны быть примерно в два раза выше прошлогодних. Высокий мировой спрос на российское зерно может помочь в преодолении скрытых санкционных барьеров, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 27 сентября отметил, что благодаря рекордным показателям по собранному урожаю Россия гарантированно обеспечит свои потребности и сможет нарастить экспорт. В то же время глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что, несмотря на санкции, страна увеличивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки.