Премьер Венгрии предупредил Европу о последствиях поддержки Украины

Европейский союз (ЕС) может оказаться в долговой яме из-за необдуманной поддержки Киева. Об этом 6 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы хотим убедить государства-члены в том, что общий долг ЕС — это не решение. Если мы продолжим идти по пути к долговому сообществу, мы не сможем повернуть назад. Мы представляем себе другое будущее для Европы. То, которое построено на сильных государствах-членах, а не на огромных долгах», — написал Орбан в своем Twitter-аккаунте.

Также премьер-министр Венгрии опроверг информацию о наложении вето на пакет помощи Украине в размере €18 млрд со стороны Будапешта.

«Это дезинформация. Венгрия готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Никакого вето, никакого шантажа», — отметил он.

Ранее в этот день издание The Associated Press сообщило, что Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС для Украины на €18 млрд, предложенный Еврокомиссией (ЕК) на 2023 год.

24 ноября сообщалось, что власти Венгрии намерены передать Киеву €187 млн, составляющих долю Венгрии из кредита в размере €18 млрд, который ЕС пообещал предоставить Украине.

До этого, 8 ноября, Виктор Орбан заявил, что страна потеряла в этом году из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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