Расчеты самоходных систем залпового огня «Град» Южного военного округа (ЮВО) продолжают выполнять поставленные задачи в ходе специальной операции по защите Донбасса. Кадры боевой работы артиллеристов представило Минобороны РФ.

Цели противника подавляются с использованием реактивных снарядов калибром 122 мм. Экипажи РСЗО наносят удары по скоплению техники, опорным и командным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В среднем российские служащие выполняют от 10 до 25 огневых задач ежедневно.

После каждого залпа боевые машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и выполняют очередной пуск.

«Работа требует скорости, точности, слаженности экипажа <...> От каждого зависит абсолютно всё», — поделился боец с позывным «Казак».

Он также отметил высокий уровень подготовки и позитивный настрой сослуживцев, готовых вкладываться в общее дело.

Ранее, 29 ноября, оборонное ведомство показало действия расчетов РСЗО «Град» 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в зоне проведения спецоперации. Артиллеристы ВС РФ методично наносят ущерб живой силе и боевому арсеналу противника. Точные попадания обеспечиваются с помощью беспилотников.

До этого, 20 ноября, МО сообщило, что артиллерийские подразделения ВДВ РФ за неделю уничтожили четыре американские гаубицы М777 с использованием «Градов». Также были выведены следующие образцы техники противника: польская самоходная артустановка «Краб», немецкая артустановка, комплекс ПВО «Бук» и РСЗО «Град».

Специальная операция России по защите мирного населения Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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