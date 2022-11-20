Артиллеристы ВДВ за неделю уничтожили четыре американских гаубицы М777

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса за неделю уничтожили четыре американских гаубицы М777. Кадрами боевой работы поделилось Минобороны РФ в воскресенье, 20 ноября.

Как рассказал военнослужащий, за тот же период в числе выведенной расчетом из строя техники оказались польская самоходная артустановка «Краб», немецкая артустановка, а также комплекс ПВО «Бук» и РСЗО «Град» противника.

Цели боевиков подавляются огнем РСЗО. Так, 122-миллиметровые реактивные снаряды поражают командные пункты и районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи, скопления живой силы боевиков.

После выполнения залпа боевые машины меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар.

Ранее, 19 ноября, ракетные войска и артиллерия встретили 78-ю годовщину со дня основания. Артиллеристы выполняют весь спектр огневых задач в зоне СВО: поражение личного состава, техники, укрытий, транспортных узлов и баз хранений.

Ранее, 12 ноября, военные РФ с помощью РСЗО «Град» уничтожили командные пункты украинских вооруженных формирований. Для разведки целей и корректировки огня используются беспилотные летательные аппараты.

До этого, в конце октября, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу расчета РСЗО «Град», состоящего из мобилизованных граждан. Помимо расчетов РСЗО «Град», на запорожском направлении применяется и ствольная артиллерия, которая ведет огонь по укреплениям противника.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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