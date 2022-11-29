Минобороны РФ показало кадры боевой работы РСЗО «Град»

Минобороны России опубликовало видео действий расчетов самоходных систем залпового огня «Град» 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Огнем реактивных систем залпового огня (РСЗО) эффективно подавляются цели противника. 122-мм реактивные снаряды поражают командные пункты, а также районы сосредоточения сил и артиллерийские батареи.

Каждый раз после стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар. Для разведки целей и корректировки огня используются беспилотные летательные аппараты.

Ранее, 20 ноября, Минобороны РФ сообщило, что РСЗО «Град» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в ходе спецоперации за неделю уничтожили четыре американские гаубицы М777. Уточнялось, что за тот же период в числе выведенной расчетом из строя техники оказались польская самоходная артустановка «Краб», немецкая артустановка, а также комплекс ПВО «Бук» и РСЗО «Град» противника.

Накануне ракетные войска и артиллерия встретили 78-ю годовщину со дня основания. Артиллеристы выполняют весь спектр огневых задач в зоне СВО: поражение личного состава, техники, укрытий, транспортных узлов и баз хранений.

31 октября корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу расчета РСЗО «Град», состоящего из мобилизованных граждан. Помимо расчетов РСЗО «Град», на запорожском направлении применяется и ствольная артиллерия, которая ведет огонь по укреплениям противника.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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