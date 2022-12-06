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Песков опроверг наличие стоп-листа вопросов на встрече СПЧ с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) не будет стоп-листа по вопросам. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Доложить по полкам: что члены СПЧ обсудят с президентом
Среди планируемых тем — создание аналога Европейского суда по правам человека и помощь дискриминированным соотечественникам за рубежом

«Никакого стоп-листа не может быть. Люди там (в СПЧ — Ред.) волевые, проявили себя в своих областях, которые не будут смотреть стоп-лист и выполнять», — отметил пресс-секретарь президента.

Также он добавил, что всем участникам мероприятия будет предоставлена возможность выступить.

Ожидается, что в рамках предстоящего заседания члены Совета расскажут о своей работе в 2022 году. В частности речь пойдет о правозащитном содействии проведению спецоперации и процессу интеграции новых субъектов РФ, о гармонизации экономического законодательства, положении медработников и об адвокатской деятельности.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что члены СПЧ на ежегодной встрече с президентом России планируют обсудить процесс создания суда по правам человека для жителей СНГ, тему психологической поддержки военнослужащих после возвращения из зоны СВО, а также создание реестра помощи соотечественникам на фоне дискриминации за рубежом.

Российский лидер ежегодно проводит заседания СПЧ. Мероприятие в среду пройдет по видеосвязи и будет первой встречей Путина с обновленным составом Совета.

Между тем 17 ноября Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека (СПЧ), в частности включив в него корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца и депутата Народного совета ДНР Елену Шишкину. Несколько человек из СПЧ были исключены. В частности, журналисты Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова, Иван Засурский и некоторые другие.

Дмитрий Песков назвал перестановки в Совете естественной ротацией. По его словам, на место прежних лидеров общественного мнения приходят люди, которые лучше могут представить интересы граждан в соответствии с текущей обстановкой в стране и мире.

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