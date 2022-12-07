Врач рассказала, каких специалистов нужно посещать регулярно

Регулярное наблюдение у врачей увеличивает шансы на своевременное обнаружение заболеваний. Некоторые болезни имеют свойство развиваться постепенно, а симптоматика выражается спустя долгое время. Об этом 7 декабря «Известиям» рассказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

По словам специалиста, обязательно нужно следить за своим состоянием после болезни, чтобы период восстановления был максимально эффективным. Если пациент имеет хронические заболевания, ему необходимо регулярно посещать специалистов и отслеживать малейшие изменения, подчеркнула Зяблова.

«Для чекапа в первую очередь стоит обратиться к терапевту. Он проведет первичный осмотр, соберет анамнез, на основе возможных жалоб направит к профильному врачу или на анализы. Если же есть конкретная проблема, которая тревожит, то вы можете обратиться сразу к профильному специалисту. Так вы сэкономите время и быстро получите помощь», — сказала она.

При этом офтальмолога следует посещать регулярно, отметила собеседница «Известий». Многие люди проводят за компьютером по восемь часов в день, поэтому зрение может ухудшиться, указала Зяблова. Кроме того, раз в полгода стоит посещать кардиолога и эндокринолога, так как сердце и гормоны оказывают большое влияние на организм и общее самочувствие человека.

«Есть специалисты, посещать которых можно не так часто, но они не менее важны. Раз в год мужчинам необходимо посещать уролога, а женщинам — гинеколога. Это нужно для своевременного выявления заболеваний мочеполовой системы», — сказала Зяблова.

Она напомнила, что сейчас существует большое количество способов, которые упрощают общение с врачом. Например, можно обратиться за консультацией к специалистам телемедицинских сервисов или записаться на офлайн-прием через интернет.

«При всей важности регулярного посещения врачей не стоит переходить черту разумного отношения к своему здоровью. Чрезмерная трепетность может негативно влиять на ментальное состояние и вызывать постоянную тревогу. Важно прислушиваться к своему организму, но при этом не искать симптомы в интернете, так можно найти у себя кучу заболеваний, которых на самом деле нет», — заключила Зяблова.

В конце ноября врач-кардиолог «СМ-Клиники» Елена Евтушенко рассказала, что некоторые заболевания долгое время никак не проявляются, из-за чего пациенты могут и не подозревать об их наличии. Так, одним из таких заболеваний является артериальная гипертензия. Зачастую при случайном измерении регистрируется повышение давления — 140–160/80–90 мм рт. ст. Не менее опасными «скрытыми» недугами являются дислипидемия и атеросклероз — две стадии одного процесса.