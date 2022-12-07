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Врач рассказала, каких специалистов нужно посещать регулярно

Врач Зяблова: офтальмолога, кардиолога и эндокринолога нужно посещать раз в полгода
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Регулярное наблюдение у врачей увеличивает шансы на своевременное обнаружение заболеваний. Некоторые болезни имеют свойство развиваться постепенно, а симптоматика выражается спустя долгое время. Об этом 7 декабря «Известиям» рассказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

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По словам специалиста, обязательно нужно следить за своим состоянием после болезни, чтобы период восстановления был максимально эффективным. Если пациент имеет хронические заболевания, ему необходимо регулярно посещать специалистов и отслеживать малейшие изменения, подчеркнула Зяблова.

«Для чекапа в первую очередь стоит обратиться к терапевту. Он проведет первичный осмотр, соберет анамнез, на основе возможных жалоб направит к профильному врачу или на анализы. Если же есть конкретная проблема, которая тревожит, то вы можете обратиться сразу к профильному специалисту. Так вы сэкономите время и быстро получите помощь», — сказала она.

При этом офтальмолога следует посещать регулярно, отметила собеседница «Известий». Многие люди проводят за компьютером по восемь часов в день, поэтому зрение может ухудшиться, указала Зяблова. Кроме того, раз в полгода стоит посещать кардиолога и эндокринолога, так как сердце и гормоны оказывают большое влияние на организм и общее самочувствие человека.

«Есть специалисты, посещать которых можно не так часто, но они не менее важны. Раз в год мужчинам необходимо посещать уролога, а женщинам — гинеколога. Это нужно для своевременного выявления заболеваний мочеполовой системы», — сказала Зяблова.

Она напомнила, что сейчас существует большое количество способов, которые упрощают общение с врачом. Например, можно обратиться за консультацией к специалистам телемедицинских сервисов или записаться на офлайн-прием через интернет.

«При всей важности регулярного посещения врачей не стоит переходить черту разумного отношения к своему здоровью. Чрезмерная трепетность может негативно влиять на ментальное состояние и вызывать постоянную тревогу. Важно прислушиваться к своему организму, но при этом не искать симптомы в интернете, так можно найти у себя кучу заболеваний, которых на самом деле нет», — заключила Зяблова.

В конце ноября врач-кардиолог «СМ-Клиники» Елена Евтушенко рассказала, что некоторые заболевания долгое время никак не проявляются, из-за чего пациенты могут и не подозревать об их наличии. Так, одним из таких заболеваний является артериальная гипертензия. Зачастую при случайном измерении регистрируется повышение давления — 140–160/80–90 мм рт. ст. Не менее опасными «скрытыми» недугами являются дислипидемия и атеросклероз — две стадии одного процесса.

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