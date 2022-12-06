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Польша направила Украине советские ЗРК С-125 «Нева»
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Польша направила Украине советские ЗРК С-125 «Нева»

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Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий
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Польша направила Украине зенитно-ракетные комплексы С-125 «Нева». Об этом 6 декабря в своем Twitter сообщил член совета министров республики Михал Дворчик.

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«Не знаю, была ли эта фотография уже или нет, но всегда радует глаз — польская С-125 «Нева» на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — написал Дворчик, прикрепив фотографию фото С-125 в окружении украинских военных.

Комплекс С-125 был разработан в СССР и принят на вооружение еще в 1961 году. Дальность полета ракет «Невы» достигает 16 км.

29 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не отдаст Киеву свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, так как они должны «служить для защиты польского неба».

2 декабря стало известно, что весной 2023 года Германия направит Украине семь зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые изначально подлежали утилизации.

Пояснялось, что Берлин ранее уже направлял Киеву 30 таких ЗСУ, однако еще семь остались в Германии из-за плохого состояния.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для российских военных.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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