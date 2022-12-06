В Совфеде отреагировали на аннулирование лицензии на вещание «Дождя» в Латвии
Телеканал «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») может сравнить свободу слова в России и в Евросоюзе. Об этом 6 декабря «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.
Утром в этот день в Латвии аннулировали лицензию «Дождя» на вещание. Решение вступит в силу в ночь на 8 декабря. Председатель национального совета по электронным СМИ (NEPLP) страны Иварс Аболиньш сообщил, что решение было принято в связи с угрозой нацбезопасности и общественному порядку. Он отметил, что телеканал нарушил несколько правил вещания в Латвии.
По его словам, телеканал не предоставил трек на латвийском языке во время трансляций, показывал Крым на карте как часть территории России и называл Российскую армию нашей армией.
«У телеканала «Дождь» есть реальная возможность сравнить свободу слова в РФ с тем, как реализуются права человека и свобода слова на территории Евросоюза. Аннулирование лицензии свидетельствует о том, что свобода слова никогда не применялась на территории, в частности, Латвии. Высказывания латвийского чиновника о том, что телеканалу «Дождь» нельзя употреблять в своих репортажах местоимение «наша», говоря о Российской армии, свидетельствует о том, что за рубежом пытаются нас, граждан России, лишить Родины», — сказала Ковитиди.
Она добавила, что для журналистов «Дождя» это может стать «серьезным уроком».
«Возможно, журналисты телеканала осознают, что Родина одна. Началом к изменению точки зрения по отношению к своему государству, я думаю, лишение лицензии должно послужить», — заключила сенатор.
Ранее во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот пример ярко продемонстрировал ошибочность суждений о том, что где-то лучше, чем дома.
Позже гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева сообщила, что медиа продолжит работу в YouTube и планирует получить новую лицензию уже в другой стране.