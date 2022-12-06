Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка
Происшествия
Число раненных при обстреле центра Донецка достигло семи человек
Мир
В Совфеде отреагировали на аннулирование лицензии на вещание «Дождя» в Латвии
Армия
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных
Мир
Самолет ВВС Турции упал в провинции Конья из-за попадания птицы в двигатель
Мир
В МИД РФ заявили о нелигитимности создания международного трибунала по Украине
Происшествия
Почти 27 тыс. абонентов остались без света в Макеевке из-за обстрелов ВСУ
Мир
Во Франции железнодорожники проведут очередную забастовку 7 декабря
Армия
Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
Общество
В Нижневартовске объявлен трехдневный траур после взрыва газа в жилом доме
Армия
ВС РФ заняли новые позиции на краснолиманском направлении
Мир
Польша направила Украине советские ЗРК С-125 «Нева»

В Совфеде отреагировали на аннулирование лицензии на вещание «Дождя» в Латвии

Сенатор Ковитиди: для журналистов «Дождя» аннулирование лицензии в Латвии может стать «серьезным уроком»
0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») может сравнить свободу слова в России и в Евросоюзе. Об этом 6 декабря «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Утром в этот день в Латвии аннулировали лицензию «Дождя» на вещание. Решение вступит в силу в ночь на 8 декабря. Председатель национального совета по электронным СМИ (NEPLP) страны Иварс Аболиньш сообщил, что решение было принято в связи с угрозой нацбезопасности и общественному порядку. Он отметил, что телеканал нарушил несколько правил вещания в Латвии.

По его словам, телеканал не предоставил трек на латвийском языке во время трансляций, показывал Крым на карте как часть территории России и называл Российскую армию нашей армией.

«У телеканала «Дождь» есть реальная возможность сравнить свободу слова в РФ с тем, как реализуются права человека и свобода слова на территории Евросоюза. Аннулирование лицензии свидетельствует о том, что свобода слова никогда не применялась на территории, в частности, Латвии. Высказывания латвийского чиновника о том, что телеканалу «Дождь» нельзя употреблять в своих репортажах местоимение «наша», говоря о Российской армии, свидетельствует о том, что за рубежом пытаются нас, граждан России, лишить Родины», — сказала Ковитиди.

Она добавила, что для журналистов «Дождя» это может стать «серьезным уроком».

«Возможно, журналисты телеканала осознают, что Родина одна. Началом к изменению точки зрения по отношению к своему государству, я думаю, лишение лицензии должно послужить», — заключила сенатор.

Ранее во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот пример ярко продемонстрировал ошибочность суждений о том, что где-то лучше, чем дома.

Позже гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева сообщила, что медиа продолжит работу в YouTube и планирует получить новую лицензию уже в другой стране.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022